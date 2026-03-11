MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε πύλη του Λευκού Οίκου λίγο πριν από τις 07:00, προκαλώντας το κλείσιμο δρόμων γύρω από το προεδρικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, που επικαλείται η Daily Mail, το όχημα προσέκρουσε σε πύλη που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Connecticut Avenue και H. Street, στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τον ανακρίνει για το περιστατικό.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά επιθέσεων που καταγράφηκαν από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.

Το Σάββατο, δύο φερόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Την επόμενη ημέρα, μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ένοπλος ισλαμιστής άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 15 ακόμη.

