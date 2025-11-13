Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος μέσα σε αγορά – Τουλάχιστον 18 τραυματίες και δύο νεκροί
Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.
Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδιδόταν απευθείας.
Ο οδηγός, που βρίσκεται υπό κράτηση, έκανε όπισθεν για σχεδόν τριάντα μέτρα προτού επιταχύνει και πέσει πάνω στην αγορά. Ο εξηντάρης – υποβλήθηκε σε αλκοτέστ κι επιβεβαιώθηκε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ -, απέδωσε το ατύχημα σε απότομη αύξηση των στροφών της μηχανής του οχήματος, που δεν μπόρεσε να ελέγξει, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας.
Το φορτηγό έχει παραδοθεί πλέον σε ερευνητές της αστυνομίας για να εξακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος, σύμφωνα με τις αρχές.
