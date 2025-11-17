MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας: Εκκενώνεται ρουμανικό χωριό μετά από επίθεση της Μόσχας σε λιμάνι της Οδησσού

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου, στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας, προχωρούν οι ρουμανικές αρχές, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο το οποίο μετέφερε υγραέριο και βρισκόταν μερικές εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή, έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone στο ουκρανικό λιμάνι Ιζμαήλ.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ιζμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά. Η ρωσική επίθεση τη νύχτα της Κυριακής προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους υγραερίου (LPG), με τις φλόγες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Ο δήμαρχος της περιοχής, Τουντόρ Τσερνέγκα, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές στην περιφέρεια της Οδησσού έκαναν λόγο για «μαζικό» πλήγμα σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, με αρκετά πλοία να υφίστανται ζημιές. Το συγκεκριμένο τάνκερ LPG, με την ονομασία Orinda και σημαία Τουρκίας, υπέστη σοβαρή ζημιά, ωστόσο τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο χωρίς να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Τουρκίας.

Πόλεμος Ουκρανία Ρουμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη στο σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πολωνία: “Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς” η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Τουσκ

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Τι απίστευτο κάνει ένα μωρό στην κοιλιά της μαμάς του όταν εκείνη γελάει – Δείτε βίντεο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για σύντομες αστικές αποδράσεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

“Μόνο δύο ώρες και δεν κάνει καλό στο δέρμα μου”: Η κακή συνήθεια της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σ. Αρναούτογλου: Η Ευρώπη να δράσει και στα ελληνικά ύδατα κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας