Συναγερμός σε σχολείο στην Βρετανία: 16χρονος μαθητής μαχαίρωσε συμμαθήτρια του

Ένας 16χρονος μαθητής συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον συμμαθήτριας του στο σχολείο Thorpe St Andrew, κοντά στο Νόριτς της Αγγλίας, το πρωί της Τετάρτης.

Το σχολείο τέθηκε άμεσα σε lockdown, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί και drones κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας 16χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε έφηβη μαθήτρια, προκαλώντας συναγερμό στο σχολείο. Στο σχολείο άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους μαθητές να λαμβάνουν εντολή να κρυφτούν κάτω από τα θρανία τους και να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ οι εκπαιδευτικοί φέρεται να οχύρωσαν τις πόρτες των αιθουσών για να προστατεύσουν τους μαθητές.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και drones χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση του υπόπτου, ο οποίος φέρεται να διέφυγε αρχικά από το σχολείο πηδώντας έναν φράχτη. Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι που τελικά συνελήφθη περίπου στις 11:30 το πρωί.

Earlier today, a young girl was stabbed by a boy who jumped Thorpe St Andrew School’s fencing.



Armed police arrived at the school. When I was at school, such scenes were unthinkable.



To be a parent now is scarier than in previous decades. Not a Britain I recognise. pic.twitter.com/rWyxr520OZ March 11, 2026

Η μαθήτρια που τραυματίστηκε, η οποία πιστεύεται ότι φοιτά στην 10η τάξη και είναι ηλικίας μεταξύ 14 και 15 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις αρχές, τα τραύματά της χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Την ίδια ώρα, έξω από το σχολείο επικράτησε έντονη ανησυχία με δεκάδες γονείς να ενημερώνονται για περιστατικό και να σπεύδουν στο σημείο ζητώντας πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές για την κατάσταση των παιδιών τους.

«Αφήστε τα παιδιά να βγουν έξω», φώναξε ένας γονέας προς τους αστυνομικούς, ενώ άλλος είπε: «Αν ο γιος μου είναι κρυμμένος κάτω από ένα τραπέζι και κάποιος έρχεται με μαχαίρι, θέλω να ξέρει ότι πλησιάζει».

Παράλληλα, μαθητές που κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους περιέγραψαν τον φόβο που επικρατούσε μέσα στο σχολείο. Ένας μαθητής έστειλε μήνυμα στην οικογένειά του γράφοντας «Φοβάμαι πολύ», ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι «θέλει απλώς να πάει σπίτι».

Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με προηγούμενη καταγγελία για ρατσιστικά και αντισημιτικά συνθήματα που είχαν ακουστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο ίδιο σχολείο την προηγούμενη εβδομάδα.

Τέλος, οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.