Συναγερμός για βρεφικά γάλατα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Δεκάδες παιδιά με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από ανακλήσεις

Έντονη ανησυχία προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος, μετά την καταγραφή δεκάδων περιστατικών παιδιών που εμφάνισαν συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση από τοξίνη. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA), έχουν αναφερθεί 36 περιστατικά που συνδέονται με κατανάλωση συγκεκριμένων παρτίδων.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν η Nestlé απέσυρε περισσότερες από 60 παρτίδες βρεφικού γάλακτος SMA λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης cereulide, η οποία προκαλεί κυρίως εμετό και διάρροια. Η ανάκληση αφορούσε τόσο γάλα σε σκόνη όσο και έτοιμες φόρμουλες για βρέφη και νήπια. Μετά την ανακοίνωση, οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν περιστατικά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο: 24 στην Αγγλία, επτά στη Σκωτία, τρεις στην Ουαλία, ένα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) επιβεβαίωσε ότι η επιμόλυνση σχετίζεται με έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA), συστατικό που προστίθεται στις φόρμουλες για τη στήριξη της ανάπτυξης των βρεφών. Η πιο πρόσφατη παρτίδα που ανακλήθηκε αφορά συσκευασίες 800 γραμμαρίων του SMA Advanced First Infant Milk με ημερομηνία λήξης τον Δεκέμβριο του 2027, οι οποίες διανεμήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στα προϊόντα που επηρεάζονται περιλαμβάνονται επίσης τα SMA Advanced Follow-On Milk, SMA Anti Reflux, SMA Alfamino, SMA First Infant Milk, SMA Little Steps First Infant Milk, SMA Comfort και SMA Lactose Free.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, και η Danone προχώρησε στην ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος Aptamil για τον ίδιο λόγο. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιμόλυνση προήλθε από κοινό προμηθευτή πρώτων υλών που τροφοδοτούσε και τις δύο εταιρείες.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες καλούν τους γονείς που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους, να επιλέξουν εναλλακτική φόρμουλα και να επικοινωνήσουν με γιατρό εάν το βρέφος έχει ήδη καταναλώσει το γάλα.

Το βακτήριο Bacillus cereus, το οποίο μπορεί να μολύνει τρόφιμα και να παράγει την τοξίνη cereulide, προκαλεί συνήθως έντονο εμετό, κοιλιακό πόνο και διάρροια. Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα – από 15 λεπτά έως έξι ώρες μετά την κατανάλωση – και στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε ένα 24ωρο.

Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν σοβαρότερες επιπλοκές, όπως βλάβες στο ήπαρ ή τα νεφρά, μυϊκή αποδόμηση και πολυοργανική ανεπάρκεια. Τα βρέφη και τα παιδιά μικρής ηλικίας, καθώς και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, θεωρούνται πιο ευάλωτα.

Η FSA συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της αλυσίδας επιμόλυνσης και την αποτροπή νέων περιστατικών.