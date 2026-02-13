Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν και στήριξη στην αποστολή UNMISS

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της βίας στις πολιτείες Τζονγκλέι και Ανατολική Εκουατόρια, καθώς και σε ολόκληρο το Νότιο Σουδάν. Σε δήλωση Τύπου στις 13ης Φεβρουαρίου 2026, το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, «άτομα που διατάσσουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τα μέλη του Συμβουλίου απηύθυναν ισχυρή έκκληση προς όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση και να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες, καλώντας σε επίλυση των διαφορών μέσω ειρηνικού διαλόγου. Τόνισαν ότι η επιδείνωση της κατάστασης και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας «υπονομεύουν τη σταθερότητα και τις ανθρωπιστικές ανάγκες και επιβαρύνουν περαιτέρω την ικανότητα της UNMISS να υλοποιεί την εντολή της».

Το Συμβούλιο εξέφρασε «πλήρη στήριξη» προς την Αποστολή των Ηνωμένων Εθών στο Νότιο Σουδάν (UNMISS), υπογραμμίζοντας ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης υποδοχής και της αποστολής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τη διασφάλιση ασφαλούς και έγκαιρης ανθρωπιστικής πρόσβασης και την προστασία των αμάχων.

Παράλληλα, τα μέλη του Συμβουλίου έλαβαν γνώση των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της UNMISS, συμπεριλαμβανομένης της σχεδόν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναπατρισμού. Κάλεσαν έντονα τη μεταβατική κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να διατηρήσει πλήρη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και να άρει τα εναπομείναντα εμπόδια που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της αποστολής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας βάσει της Συμφωνίας Καθεστώτος Δυνάμεων (SOFA).

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασαν για αιτήματα κλεισίματος κρίσιμων βάσεων στις περιοχές Ουάου και Μπέντιου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει «σοβαρή απειλή» για τις αποστολές UNMISS και Προσωρινή Δύναμη Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή Αμπιέι (UNISFA), αποδυναμώνοντας την ικανότητά τους να προστατεύουν αμάχους και να διευκολύνουν την παράδοση βοήθειας. Υπογράμμισαν επίσης ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των βάσεων θα μπορούσε να προκαλέσει μετακινήσεις στρατευμάτων και εξοπλισμού, διαταράσσοντας την υλοποίηση των εντολών των αποστολών.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, της IGAD (Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη) και του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την πλήρη εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης της UNMISS.

Τα μέλη του Συμβουλίου επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν και κάλεσαν τους ηγέτες της χώρας να εμπλακούν σε «γνήσιο διακομματικό διάλογο» σχετικά με πιθανές αλλαγές στη συμφωνία ειρήνης του 2018, μέσω μιας «συμπεριληπτικής και διαφανούς διαδικασίας». Παράλληλα, επανέλαβαν τη σταθερή τους προσήλωση στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ