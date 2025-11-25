Συλλήψεις στην Τουρκία για κατασκοπεία υπέρ των ΗΑΕ – Στο στόχαστρο στελέχη του ΥΠΕΞ και της αμυντικής βιομηχανίας

Σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τις λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις Τουρκίας–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρία άτομα για κατασκοπεία με την κατηγορία ότι παρείχαν πληροφορίες στις υπηρεσίες του Άμπου Ντάμπι.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη από το γραφείο του Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης, το οποίο γνωστοποίησε ότι οι ύποπτοι φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο συλλογής δεδομένων στελεχών του τουρκικού κράτους με τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής καταχωρισμένης σε τουρκικό GSM πάροχο (παγκόσμιο σύστημα για επικοινωνίες κινητής).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ήταν αποφασισμένο ότι μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΑΕ απέκτησαν έναν αριθμό από εταιρεία GSM που δραστηριοποιείται στην Τουρκία και, μέσω ψεύτικων προφίλ, προσπάθησαν να συλλέξουν βιογραφικά δεδομένα για προσωπικό που εργάζεται σε κρίσιμες θέσεις στη χώρα μας». Οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι οι ενέργειες των υπόπτων έθεσαν στο στόχαστρο στελέχη οργανισμών της αμυντικής βιομηχανίας, «μια τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών» καθώς και «επίσημους εκπροσώπους ορισμένων ξένων χωρών».

Το γραφείο του Εισαγγελέα συμπλήρωσε ότι οι αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα πρόσωπα τα οποία φέρονται να απέκτησαν μια κινητή τηλεφωνική γραμμή από τουρκικό πάροχο, να τη μετέφεραν στα ΗΑΕ και να την παρέδωσαν σε χειριστή των εμιρατινών μυστικών υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα επαφές μεταξύ τους. Όπως αναφέρεται, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σήμερα για τη σύλληψη των υπόπτων και την κατάσχεση αποδεικτικών στοιχείων, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ ένας παραμένει στο εξωτερικό. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο που βρίσκεται εκτός Τουρκίας».

Όπως σημειώνει το middleeasteye.net, υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Άμπου Ντάμπι είχαν βελτιωθεί σημαντικά μετά τη ρήξη που προκάλεσαν οι εξελίξεις της Αραβικής Άνοιξης. Από το 2021, οι δύο χώρες είχαν προχωρήσει σε διαδικασία εξομάλυνσης, υπογράφοντας συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, επενδυτικό πακέτο και εγκαινιάζοντας συχνές επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν έχει επαναφέρει εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τα ΗΑΕ στηρίζουν την παραστρατιωτική δύναμη Rapid Support Forces, ενώ ο τακτικός στρατός του Σουδάν έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με την Άγκυρα τον τελευταίο χρόνο, δημιουργώντας μια νέα πηγή τριβών στη σχέση τους.

Παρά τις εξελίξεις, Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι σχέσεις τους με τα ΗΑΕ παραμένουν «καλές» και ότι υπάρχει μια «συμφωνία να διαχωρίζονται τα ζητήματα ώστε να μην δηλητηριάζουν τη συνολική σχέση». Ταυτόχρονα, η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει σειρά συλλήψεων τα τελευταία χρόνια σε υποθέσεις που αφορούν φερόμενους πράκτορες διαφόρων χωρών, όπως του Ισραήλ, της Ρωσίας και του Ιράν, ενισχύοντας το αφήγημα ότι βρίσκεται σε εγρήγορση απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις κατασκοπείας.