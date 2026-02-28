Συγκλονιστικό βίντεο: Συντρίμμια από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν πέφτουν δίπλα σε πολίτες στην Ντόχα του Κατάρ

Πτώση συντριμμιών ενός πυραύλου που εκτόξευσε το Ιράν και τον οποίο αναχαίτισε το Κατάρ προκάλεσε πανικό στα περίχωρα της Ντόχα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν δραματικές σκηνές μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα.

Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε ως αυθεντικό από το Al Jazeera, δείχνει ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν να σωθούν καθώς το αντικείμενο πέφτει από τον ουρανό, οδηγώντας σε μια τεράστια έκρηξη, με αποτέλεσμα κόκκινες φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό.

«Είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου», ακούγεται να λέει ένα άτομο για την έκρηξη. «Θεέ μου! Μακάρι ο Αλλάχ να μας φυλάει», προσθέτει.

