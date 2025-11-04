Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες – Δείτε βίντεο

Ο αριθμός των θυμάτων από τον τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 40, όπως ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης (04/11) οι αρχές, καθώς η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στις κεντρικές περιοχές της χώρας, πλημμυρίζοντας σπίτια και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με το Reuters, αν και ο Καλμάγκι, γνωστός τοπικά ως «Τίνο», έχει εξασθενήσει από τη στιγμή που έπληξε τη χώρα νωρίς το πρωί της Τρίτης, εξακολουθεί να σαρώνει τη χώρα με ανέμους ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φτάνουν τα 180, καθώς κινείται πάνω από τα νησιά Βισάγιας με κατεύθυνση προς το βόρειο Παλαουάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα.

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw November 4, 2025

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος, ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Ο φιλιππινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται ότι είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

💔 At least 26 people have died after Typhoon Kalmaegi hit the central Philippines, causing catastrophic flooding in Cebu and nearby provinces.



Floodwaters trapped people on rooftops and completely destroyed homes.



Kalmaegi is the 20th storm to affect the country this year. pic.twitter.com/KhmZN9H6TC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ολόκληρες πόλεις στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης για τυχόν επιζώντες.

Ο Καλμάγκι έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και εκκενώσεις στην περιοχή των Βισάγιας, ενώ το Βιετνάμ προετοιμάζεται για την άφιξη του τυφώνα μετά τις φονικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών.