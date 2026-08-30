Στους 38 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση κατά αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου

Ο απολογισμός της χθεσινής ρωσικής επίθεσης κατά αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου αυξήθηκε στους 38 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνοντας λόγο και για «σημαντική μόλυνση» της ζώνης.

Η Ρωσία έπληξε με drone την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο εγκατάσταση του ουκρανικού στρατού στην κοινότητα Μίλα, στα προάστια του Κιέβου, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά.

Η επίθεση προκάλεσε τεράστια έκρηξη, πυρκαγιά και δευτερογενείς εκρήξεις που επεξέτειναν τις φλόγες στην γύρω περιοχή.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται χωρίς ανάπαυλα στην κοινότητα της Μίλα», όπου οι δυνάμεις αρωγής «κατόρθωσαν να σβήσουν τις περισσότερες πυρκαγιές και οι πυροτεχνουργοί εργάζονται δτο σημείο», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Η έκταση της μόλυνσης στην περιοχή είναι σημαντική».

Ο ουκρανός πρόεδρος δημοσιοποίησε απολογισμό 38 νεκρών, 20 τραυματιών και 4 αγνοουμένων.

Η ρωσική επίθεση αναζωπύρωσε τις επικρίσεις για την παρουσία τέτοιας στρατιωτικής εγκατάστασης εντός κατοικημένης περιοχής.

Παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου, όταν η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση στο Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο κατά αποθήκης πυρομαχικών που ανήκει στην Ukroboronprom, την μεγαλύτερη κατασκευάστρια όπλων της Ουκρανίας, και βρισκόταν επίσης μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Οκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τότε και μεγάλος αριθμός κατοικιών καταστράφηκε.

Η ουκρανική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνας για εγκληματική αμέλεια μετά την επίθεση στην αποθήκη της Μίλα ώστε να ελεγχθεί «η νομιμότητα της αποθήκης εκρηκτικών αντικειμένων και υλικού στο σημείο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ