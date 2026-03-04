“Στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο”, λέει η Τουρκία για τον ιρανικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ πριν μπει στη χώρα

Την Κύπρο βλέπει η Τουρκία ως τον στόχο του πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

«Βαλλιστικός πύραυλος, που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και τον συριακό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε και εξουδετερώθηκε εγκαίρως από στοιχεία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο (…) Κατά το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες», είχε ανακοινώσει νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.