MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

“Στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο”, λέει η Τουρκία για τον ιρανικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ πριν μπει στη χώρα

|
THESTIVAL TEAM

Την Κύπρο βλέπει η Τουρκία ως τον στόχο του πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

«Βαλλιστικός πύραυλος, που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και τον συριακό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε και εξουδετερώθηκε εγκαίρως από στοιχεία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο (…) Κατά το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες», είχε ανακοινώσει νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Μέση Ανατολή Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής – Κατασχέθηκαν 6 κινητά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών σε 57χρονο που βοσκούσε αιγοπρόβατα χωρίς ενώτια και εμβολιασμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών – Αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

“Βόμβα” Κουτσούμπα στη Βουλή: Δύο drones που εξουδετερώθηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Το “ευχαριστώ” του Χριστοδουλίδη στον Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική συνεργασία