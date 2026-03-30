Στιβ Μπάνον για το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν: “Θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια”

Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, δήλωσε ότι εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες στο Ιράν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» προκειμένου να επιτύχουν όλους τους στρατιωτικούς στόχους.

Μιλώντας στο podcast του War Room, ο Μπάνον είπε ότι Ισραηλινοί, Άραβες και Ευρωπαίοι «παίζουν παιχνίδια με τις ΗΠΑ».

«Οι Ισραηλινοί παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Οι Άραβες παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Οι Ευρωπαίοι παίζουν παιχνίδια μαζί μας. Και τι κάνουμε εμείς; Στέλνουμε στρατεύματα εκεί, κάτι που είναι εντάξει. Ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται επιλογές και εναλλακτικές για να διαπραγματευτεί γύρω από τη στρατιωτική Επιχείρηση Victory. Θέλω οι Άραβες να είναι στην πρώτη γραμμή, στο πρώτο κύμα στο νησί Χαργκ να σταλούν τα ΗΑΕ», είπε.

«Θα πάμε και θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν από 2.300 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το σχετικό απόσπασμα:

