Στενά Ορμούζ: “Αλλάξτε πορεία, θα γίνετε στόχος” – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν αμερικανικό πλοίο – Βίντεο

Να αλλάξει η πορεία, διαφορετικά θα αποτελέσει στόχο κάλεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης το αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που εισήλθε χθες στα Στενά του Ορμούζ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy) να προειδοποιεί αμερικανικό πλοίο.

Στο βίντεο, στέλεχος του IRGC ακούγεται να απευθύνεται στο «USS Φρανκ Ε. Πίτερσεν Τζούνιορ», λέγοντας: «Ναυτικό πολεμικό πλοίο 121. Εδώ σταθμός του Ναυτικού Sepah (IRGC). Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως προς τον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε».

Δείτε το βίντεο:

Στενά Ορμούζ Φρουροί της Επανάστασης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Μαγνησία: Ιερέας δεν έλεγε το “Χριστός Ανέστη” μέχρι να σταματήσουν τα πυροτεχνήματα – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Είμαι δημοσιογράφος και αυτό πρέπει να γίνει σαφές για τους ανθρώπους του χώρου μας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Χανιά: Πασχαλινό γλέντι στο Ενετικό Λιμάνι με σούβλες και θέα τον Φάρο

ΧΑΛΑΡΑ 19 ώρες πριν

Το φυτό που ανθίζει ακόμα και όταν το ξεχνάς -Χρειάζεται ελάχιστη προσοχή

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Λένα Μποζάκη: Η casting director της σειράς με βρήκε από τα social media και επικοινώνησε μαζί μου