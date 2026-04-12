Στενά Ορμούζ: “Αλλάξτε πορεία, θα γίνετε στόχος” – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν αμερικανικό πλοίο – Βίντεο

Να αλλάξει η πορεία, διαφορετικά θα αποτελέσει στόχο κάλεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης το αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που εισήλθε χθες στα Στενά του Ορμούζ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy) να προειδοποιεί αμερικανικό πλοίο.

Στο βίντεο, στέλεχος του IRGC ακούγεται να απευθύνεται στο «USS Φρανκ Ε. Πίτερσεν Τζούνιορ», λέγοντας: «Ναυτικό πολεμικό πλοίο 121. Εδώ σταθμός του Ναυτικού Sepah (IRGC). Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως προς τον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε».

