Στάρμερ στο Μόναχο: Η Ευρώπη είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας, πρέπει να είναι έτοιμη να πολεμήσει αν χρειαστεί

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας», καλώντας τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για να δράσουν με «μεγάλη αποτελεσματικότητα» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.



«Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Όπως το βλέπω, η Ευρώπη είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας», είπε ο Στάρμερ στην ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο.



«Οι οικονομίες μας είναι 10 φορές μεγαλύτερες από αυτή της Ρωσίας. Διαθέτουμε τεράστιες αμυντικές ικανότητες, όμως συχνά αυτό καταλήγει να είναι λιγότερο από το άθροισμα των μερών του», ανέφερε.

"Russia has proved its appetite for aggression, bringing terrible suffering to the Ukrainian people."



Sir Keir Starmer accuses Russia of "using disinformation to sow division", in the beginning of his speech at the Munich Security Conference.https://t.co/Duy2OOd1O9 pic.twitter.com/1Uuxjw7l6s — Sky News (@SkyNews) February 14, 2026

«Η κατακερματισμένη βιομηχανική σχεδίαση και προμήθεια έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε μαζική επανάληψη σε άλλους» πρόσθεσε.



Ο Βρετανός ηγέτης τόνισε ότι, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος, η εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. «Αυτό είναι το νέο φυσιολογικό», είπε.



Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια «σκληρή δύναμη» και να είναι έτοιμη να πολεμήσει, εάν χρειαστεί. «Αυτό είναι το νόμισμα της εποχής, πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και ναι, αν χρειαστεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας», δήλωσε ο Στάρμερ.



Σε δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στη Βρετανία, ο Στάρμερ είπε στην διάσκεψη: «Η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς όφελος όλων μας. Πρέπει να πλησιάσουμε στην εσωτερική αγορά, όπου αυτό λειτουργεί και για τις δύο πλευρές».



Η κυβέρνηση του Στάρμερ έχει δείξει τελευταία μεγαλύτερη προθυμία να συζητήσει για πιο στενή συνεργασία με την ΕΕ — παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για τη νεολαία, τα πρότυπα τροφίμων και τις αμυντικές προμήθειες — ως μέρος μιας «επανεκκίνησης» των σχέσεων με τις Βρυξέλλες.



Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ασφάλειά της και να διαφοροποιηθεί χωρίς να επιδιώκει να αντικαταστήσει πλήρως την Ουάσινγκτον, η οποία παραμένει ένας ζωτικός αμυντικός εταίρος.



«Μιλάω για μια οπτική ασφάλειας της Ευρώπης και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας που δεν προοιωνίζεται την αποχώρηση των ΗΠΑ», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.