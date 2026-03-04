MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στάρμερ: Μην δίνετε σημασία στις δηλώσεις Τραμπ αλλά στην στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κοινής γνώμης για την κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα (04/03) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, απαντώντας στην επίθεση που του εξαπέλυσε χθες (03/03) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στάρμερ μιλούσε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε εκ νέου την ηγεσία του σχετικά με την περιορισμένη βρετανική υποστήριξη για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο και πρόσθεσε «πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία».

Είπε επίσης ότι η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προετοιμασία της ανάπτυξης στρατιωτικών στοιχείων στην περιοχή.

«Εδώ και μερικές εβδομάδες ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη ικανοτήτων μας στην περιοχή. Κάνοντάς το, συνεργαζόμαστε στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), καθώς και αεροσκάφη F-35.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης πως η στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή δείχνει την ειδική σχέση εν δράσει, όχι οι πιο πρόσφατες επικρίσεις που έλαβε ο ίδιος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή αν τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει ή έχουν αποδυναμώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στάρμερ είπε:

«Αμερικανικά αεροπλάνα επιχειρούν από βρετανικές βάσεις, αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει. Βρετανικά αεροσκάφη καταρρίπτουν drones και πυραύλους για να προστατεύσουν ζωές Αμερικανών στη Μέση Ανατολή στις κοινές μας βάσεις, αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει να μοιραζόμαστε πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών κάθε μέρα για να κρατάμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς. Αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει. Το να γαντζωνόμαστε από τις τελευταίες λέξεις του προέδρου Τραμπ, δεν είναι η ειδική σχέση».

Κιρ Στάρμερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Η Ιταλία ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Έφθασε στην Αθήνα η πτήση της Aegean από Λάρνακα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 λεπτό πριν

Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζεται αύριο η διαδικασία με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για ελαφρυντικά