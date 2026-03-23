Στάρμερ για την επίθεση σε εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου: “Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας”

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου στη διάρκεια της νύχτας ήταν μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» και ότι τέτοιου είδους μίσος δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία.

«Πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους», συμπλήρωσε.

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές», τόνισε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, τον Οκτώβριο 2023, στο Ισραήλ, που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Το πιο σοβαρό αντισημιτικό επεισόδιο πέρυσι στη Βρετανία ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κιρ Στάρμερ

