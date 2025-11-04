Σουδάν: Σοκαριστικό βίντεο με ένοπλο να σκοτώνει άοπλο και να χαμογελά στην κάμερα – Συνεχίζονται οι σφαγές αμάχων

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν στρατιώτες της RSF να εκτελούν αιχμαλώτους αμάχους και άοπλους άνδρες στο Ελ-Φάσερ, στο Σουδάν, λίγες μέρες μετά την κατάληψη της πόλης.

Σημειώνεται πως οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Στο εν λόγω υλικό, πολεμιστές της ομάδας ανταρτών RSF εμφανίζονται να εκτελούν αιχμαλώτους και τραυματίες που είναι άοπλοι. Σε μια σοκαριστική σκηνή, παραστρατιωτικός φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα και στη συνέχεια να χαμογελά προς την κάμερα.

Δείτε βίντεο:

Από τις 26 Οκτωβρίου, που οι RSF κατέλαβαν το Ελ-Φάσερ μετά από πολιορκία 18 μηνών, χιλιάδες άμαχοι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων αναφέρουν ότι πιθανόν πάνω από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που πέθαναν εντός νοσοκομείων.

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν νεκρούς ανθρώπους πάνω στην άμμο. Οι αρχές της RSF αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενες ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή ότι τα βίντεο είναι προπαγάνδα. Ωστόσο, διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν αυτές τις δηλώσεις και ζητούν ανεξάρτητη έρευνα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πόλη αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες περιοχές.

Έκκληση να τερματιστεί ο εφιάλτης

Έκκληση να τερματιστεί «ο εφιάλτης τη στο Σουδάν» απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» για την άμεση παύση της σύγκρουσης στο Σουδάν, προειδοποιώντας για μια κρίση που «γίνεται ανεξέλεγκτη».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα».

«Η φρικτή κρίση στο Σουδάν γίνεται ανεξέλεγκτη», πρόσθεσε.