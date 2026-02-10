MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σομαλία: Αεροσκάφος με 60 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στα ρηχά λόγω βλάβης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Υψηλή ικανότητα έδειξε πιλότος στη Σομαλία που οδήγησε επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο είχε υποστεί τεχνική βλάβη και δεν σταμάτησε στον διάδρομο, στην ακτή δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Μογκαντίσου.

Οι 50 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το BBC.

Η εταιρεία Starsky Airlines δήλωσε ότι η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση όλων των επιβατών.

Το αεροσκάφος, ένα Fokker 50, ανέφερε πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το Μογκαντίσου το πρωί της Τρίτης και το πλήρωμα ζήτησε να επιστρέψει, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας.

Στη συνέχεια προσγειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο και συνέχισε προς τη θάλασσα πριν σταματήσει σε ρηχά νερά.

Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιο ήταν το τεχνικό πρόβλημα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X φαίνεται να δείχνει επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος και να απομακρύνονται από τα συντρίμμια στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Σομαλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

