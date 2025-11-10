MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1024 ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στοιχηματικό σκάνδαλο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τεράστιες διαστάσεις παίρνει το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την παραπομπή συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστών για εμπλοκή στην υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκονται 27 παίκτες της πρώτης κατηγορίας, ενώ ένας εξ αυτών έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου.

Η αποκάλυψη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την είδηση ότι 600 ποδοσφαιριστές κατέθεσαν στην Interpol. Η ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι θα εξεταστούν από το πειθαρχικό συμβούλιο επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναβολή των πρωταθλημάτων τρίτης και τέταρτης κατηγορίας για δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πρώτες κατηγορίες θα συνεχιστούν κανονικά. Σημειώνεται επίσης ότι οι φάκελοι 47 ποδοσφαιριστών που φέρονται να στοιχημάτισαν μόνο μία φορά θα επανεξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Η τουρκική ομοσπονδία σκοπεύει να ζητήσει από τη FIFA παράταση 15 ημερών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ώστε οι ομάδες να έχουν χρόνο να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν.

Στη λίστα των 27 παικτών της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνονται δύο της Γαλατασαράι και δύο της Μπεσίκτας. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι, ο οποίος έχει κληθεί από τον Βιτσέντσο Μοντέλα για τα ματς του Νοεμβρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άρης: Επιστροφή για Φαμπιάνο και Μεντίλ – Θλάση ο Γένσεν

ΔΙΕΘΝΗ 58 λεπτά πριν

Σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1024 ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στοιχηματικό σκάνδαλο

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης – Οι επτά περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Επιθετικός της Μπενφίκα κατηγορείται για δημοσιοποίηση απαγορευμένων βίντεο με ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που ο Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να τον προσγειώσει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το ανακαινισμένο Μουσείο Ατατούρκ εγκαινίασε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας