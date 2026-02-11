Σοκ στις ΗΠΑ: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του σε καυγά για τον Τραμπ και την οπλοκατοχή

Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη μιας 23χρονης Βρετανίδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έπεσε νεκρή από τα πυρά του πατέρα της στο σπίτι του στο Τέξας, έπειτα από έντονο καβγά που φέρεται να ξέσπασε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τα όπλα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας σε βρετανικό δικαστήριο στο Τσέσαϊρ, όπου εξετάζονται οι συνθήκες του θανάτου της Λούσι Χάρισον, η οποία είχε ταξιδέψει από το Γουόρινγκτον της Αγγλίας στο Πρόσπερ, κοντά στο Ντάλας, μαζί με τον σύντροφό της Σαμ Λίτλερ. Το ζευγάρι επρόκειτο να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Ιανουαρίου 2025, την ημέρα που σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.

Έντονος καβγάς για τον Τραμπ και τα όπλα

Σύμφωνα με την κατάθεση του συντρόφου της, λίγο πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της 23χρονης και του πατέρα της, Κρις Χάρισον, σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και την οπλοκατοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι η Λούσι συχνά αναστατωνόταν από τις απόψεις του πατέρα της για τα όπλα, ενώ εκείνος είχε ιστορικό αλκοολισμού και είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, η συζήτηση κλιμακώθηκε, με την 23χρονη να θέτει στον πατέρα της ένα υποθετικό ερώτημα για το πώς θα αντιδρούσε αν εκείνη είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Σύμφωνα με την κατάθεση, η απάντησή του την αναστάτωσε βαθιά, γεγονός που επιδείνωσε την ένταση μεταξύ τους.

Η στιγμή της τραγωδίας

Περίπου μισή ώρα πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, ο πατέρας της την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σύντροφός της άκουσε έναν δυνατό κρότο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρήκε τη Λούσι πεσμένη στο πάτωμα με τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος, ενώ ο πατέρας της φώναζε ασυνάρτητα.

Η εκδοχή του πατέρα και η έρευνα

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κρις Χάρισον υποστήριξε ότι έδειχνε στην κόρη του ένα ημιαυτόματο πιστόλι που είχε στο κομοδίνο του, όταν «ακούστηκε ξαφνικά ένας κρότος», χωρίς να θυμάται αν είχε το δάχτυλό του στη σκανδάλη. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ εκείνη την ημέρα και ήταν συναισθηματικά φορτισμένος λόγω της επικείμενης αναχώρησης της κόρης του.

Οι αμερικανικές Αρχές διερεύνησαν την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ωστόσο το σώμα των ενόρκων στην κομητεία Κόλιν έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, με αποτέλεσμα να μην ασκηθεί δίωξη.

Συνεχίζεται η διαδικασία στη Βρετανία

Η μητέρα της 23χρονης περιέγραψε τη Λούσι ως «μια δύναμη ζωής», με έντονες απόψεις και διάθεση να τις υπερασπίζεται. Η διαδικασία στο Τσέσαϊρ συνεχίζεται, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναμένεται να καθορίσει το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου της.