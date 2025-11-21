MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Τουρκία: 15χρονος μαθητευόμενος πέθανε μετά από “φάρσα” με αέρα υψηλής πίεσης σε ξυλουργείο

THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχε ένα απίστευτο περιστατικό βίας σε χώρο εργασίας στην Τουρκία, όπου ένας 15χρονος μαθητευόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από κακοποίηση που υπέστη από δύο ενήλικες συναδέλφους του.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου στη Σανλιούρφα. Θύμα ήταν ο Μοχάμεντ Κεντιρτσί, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του πέντε ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 15χρονος εργαζόταν ως μαθητευόμενος σε ξυλουργείο όταν ο συνάδελφός του, Χαμπίπ Ακσόι, μαζί με έναν ακόμη άνδρα, τον ακινητοποίησαν δένοντας τα χέρια του. Οι δράστες, στη συνέχεια, τον κακοποίησαν χρησιμοποιώντας σωλήνα αέρα από συμπιεστή υψηλής πίεσης. Η πράξη, που οι ίδιοι φέρεται να περιέγραψαν ως «φάρσα», προκάλεσε σοβαρότατες εσωτερικές κακώσεις, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Ο Κεντιρτσί διακομίστηκε διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία, όμως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη χώρα και άμεση αντίδραση των Αρχών.

Αν και ο Ακσόι αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, στη συνέχεια εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης και ο ίδιος κρίθηκε προφυλακιστέος. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τοπική κοινωνία ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του 15χρονου.

