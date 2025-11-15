MENOY

Σοκ στην Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί αυτοκινήτου στο μέτωπο ποδοσφαιριστή

THESTIVAL TEAM

Το γύρο του κόσμου κάνει το σοκαριστικό συμβάν στην Αργεντινή, όπου ένας πατέρας έπεσε θύμα βάναυσης επίθεσης στο γήπεδο όταν πήγε να παρακολουθήσει αγώνα της κόρης του.

Ο 35χρονος Τζόναθαν Σμιθ που είναι επίσης ποδοσφαιριστής πήγε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση όπου αγωνίζονταν η κόρη του, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ένα κλειδί σφηνωμένο στο κεφάλι του!


Το επεισόδιο
Σύμφωνα με το ethnos.gr, όλα ξεκίνησαν όταν «ξέσπασε» συμπλοκή μεταξύ γονέων και παικτριών που οδήγησε σε άγρια αντιπαράθεση. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί για να επιβάλλουν την τάξη και έκπληκτοι βρήκαν τον Σμιθ «με μία βαθια πληγή στο πρόσωπο, η οποία προκλήθηκε από κλειδί αυτοκινήτου που καρφώθηκε στο μέτωπο».


Πέρα από τον Σμιθ, υπέστη χτυπήματα και η κόρη του και διεκομίσθηκαν αμφότεροι στο νοσοκομείο, με τον άνδρα να υποβάλλεται αμέσως σε χειρουργική επέμβαση λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το κλειδί δεν επηρέασε τις φλέβες ή τις αρτηρίες ωστόσο ο παίκτης θα παραμείνει υπό κλινική παρακολούθηση.

Αργεντινή

