Σοκ στη Βρετανία: 250 σκύλοι βρέθηκαν στριμωγμένοι μέσα σε ένα σπίτι

Μια βρετανική οργάνωση προστασίας των ζώων ανακοίνωσε ότι πρόσφατα διέσωσε 250 σκύλους που ήταν στριμωγμένα μέσα σε ένα σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια ανακάλυψη τόσο απίστευτη που ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου πίστεψαν ότι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από έναν διασώστη από το σπίτι ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εικόνα δείχνει δεκάδες κανίς, τα περισσότερα μπεζ, στριμωγμένα σε ένα σαλόνι, με τα κεφάλια τους στραμμένα προς τον φωτογράφο.

Οι διασώστες κλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν υπέφεραν άλλο την κατάσταση.

«Ο αριθμός των σκύλων και οι συνθήκες διαβίωσής τους έγινε γρήγορα μη διαχειρίσιμος εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων οικογενειακών συνθηκών», τόνισε η οργάνωση RSPCA σε ανακοίνωσε που δημοσιεύθηκε χθες.

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες, αλλά ανέφερε ότι ήταν «πολύ ευάλωτοι» άνθρωποι.

Η φωτογραφία των σκύλων «είναι τόσο σοκαριστική που η RSPCA αναγκάστηκε να αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι η φωτογραφία ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε η οργάνωση.

Η RSPCA έχει καταγράψει αύξηση 70% περιστατιών που αφορούν νοικοκυριά με 10, 20 ή ακόμα και 100 ζώα στην Αγγλία και την Ουαλία από το 2021.

«Οι περιπτώσεις όπου ένας μεγάλος αριθμός ζώων διατηρείται σε μία μόνο κατοικία μπορούν να συνδεθούν με προβλήματα ψυχικής υγείας (…) ή με εκτροφείς που χρησιμοποιούν ακατάλληλες πρακτικές», σύμφωνα με την οργάνωση.

«Ακόμα και άτομα με τις καλύτερες των προθέσεων συχνά διαπιστώνουν ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο», τόνισε.

Η RSPCA ανέλαβε 87 από τα 250 σκυλιά. Τα άλλα διασώθηκαν από το Dogs Trust.

Ανάμεσά τους είναι ο Στίβι και η Σάντι, για τα οποία η RSPCA εξακολουθεί να αναζητά ανάδοχη οικογένεια. Αυτά τα δύο σκυλιά θα πρέπει να μείνουν μαζί, καθώς η Σάντι έχει γίνει ο σκύλος-οδηγός για τον Στίβι, ένα τυφλό και κωφό κόκερ σπάνιελ, είπε η οργάνωση.