Σοκ στη Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο

Ένας ελεγκτής εισιτηρίων στη Γερμανία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την BILD, ο ελεγκτής ήταν 36 ετών, πατέρας δύο παιδιών και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή από το βράδυ της Δευτέρας.

Οπως μεταδίδει η BILD, όλα ξεκίνησαν όταν ο 36χρονος έκανε έλεγχο σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών το βράδυ της Δευτέρας.

Ελληνας υπήκοος ο ύποπτος – Τέθηκε υπό κράτηση

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ένας 26χρονος Ελληνας από την εν λόγω ομάδα εκείνος που επιτέθηκε στον ελεγκτή μετά από καβγά, επειδή δεν είχε να επιδείξει έγκυρο εισιτήριο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία, όταν ο ελεγκτής ζήτησε από τον 26χρονο να κατέβει από το τρένο, εκείνος εξοργίστηκε και του επιτέθηκε τόσο βίαια που ο 36χρονος χρειάστηκε να του παρασχεθεί άμεσα ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ με σοβαρά τραύματα και έδωσε μάχη για τη ζωή του για ένα 24ωρο πριν καταλήξει.

Η άγρια ​​επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση περιφερειακού τρένου από τον σταθμό Landstuhl κοντά στο Καϊζερσλάουτερν της δυτικής Γερμανίας.

Ο ύποπτος συνελήφθη επιτόπου και βρίσκεται τώρα υπό κράτηση. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι είναι Ελληνας υπήκοος χωρίς σταθερή διεύθυνση στη Γερμανία.

Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Καϊζερσλάουτερν διερευνά τον 26χρονο ως ύποπτο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Πατέρας δύο παιδιών ο 36χρονος

Σήμερα το πρωί και με αφορμή το περιστατικό, η Deutsche Bahn εξέδωσε εσωτερικό υπόμνημα προς τους υπαλλήλους της, στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη μας θλίψη πρέπει να σας ενημερώσουμε σήμερα ότι ο συνάδελφός μας Serkan C. από το αμαξοστάσιο του Μάνχαϊμ υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο».

Στο υπόμνημα εκφράζονται μάλιστα τα βαθύτατα συλλυπητήρια όλων των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Ο Serkan C. ήταν μόλις 36 ετών και πατέρας δύο παιδιών, τα οποία μεγάλωνε μόνος του. Εργαζόταν για την εταιρεία στο υποκατάστημα του Μάνχαϊμ για 15 χρόνια. Η Deutsche Bahn έχει ανοίξει έναν λογαριασμό δωρεών για να στηρίξει την οικογένειά του.

Υπ. Μεταφορών: «Εμεινα άφωνος και συγκλονισμένος»

Μιλώντας για το περιστατικό, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, έκανε λόγο για ανάγκη περισσότερης ασφάλειας στα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα μαζί για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας. Τα τρένα και οι σταθμοί πρέπει να είναι ασφαλή» δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι φρικτό το γεγονός ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του ενώ απλώς έκανε τη δουλειά του.

«Σκοτώθηκε από ωμή και παράλογη βία», δήλωσε ο Σνίντερ, ο οποίος όπως είπε έμεινε άφωνος και συγκλονισμένος. Εξέφρασε, μάλιστα, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους φίλους του εκλιπόντος.

Πηγή: kathimerini.gr