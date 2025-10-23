Σοκ στη Euroleague: Πρωτοκλασάτος διαιτητής συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του

Μεγάλα “μπλεξίματα” με τον νόμο για τον 39χρονο διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς, που διευθύνει και παιχνίδια της Euroleague.

Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, ο Σέρβος ρέφερι -που “σφυρίζει” στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης αλλά και την ABA Liga- συνελήφθη στη χώρα του την Τετάρτη με την τοπική αστυνομία να βρίσκει 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση για τη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης (23.10.2025). Μάλιστα, το τελευταίο πρόσθεσε πως ο Ούρος Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Νίκολιτς φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci». η οποία κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα. Ο Σέρβος διαιτητής συνελήφθη μαζί με άλλα δέκα άτομα και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα για Οργανωμένο Έγκλημα.

Ο Νίκολιτς θεωρείται από τους αρκετά καλούς διαιτητές της Euroleague και μάλιστα ήταν υποψήφιος για να διευθύνει αγώνες στο προηγούμενο Final Four.