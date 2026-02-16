Σοκ στη Δανία: Πάστορας συνέκρινε την κατοχή φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας με συλλογή από γραμματόσημα

Ένας Δανός πάστορας, που δικάζεται για κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ορισμένα εκ των οποίων είχε μεταφορτώσει στο επαγγελματικό υπολογιστή του, δήλωσε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ότι ήταν σαν να «συνέλεγε γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο», όπως μεταδίδουν δανέζικα ΜΜΕ.

Ο Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν, ηλικίας 60 ετών, ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ (νότια), μετέδωσε το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

«Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Περίπου 700 από αυτές τις εικόνες θεωρήθηκε πως εμπίπτουν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού.

Η αστυνομία ανακάλυψε αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στην οικία του πάστορα τον Μάιο του 2024, έπειτα από μια πληροφορία που προήλθε από μια υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.

Ο Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν επιβεβαίωσε πως δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό το περιεχόμενο και δεν είχε ποτέ νιώσει σεξουαλική έλξη προς τα παιδιά.

Όμως, παραδέχθηκε πως έχει αναπτύξει έναν εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες».

«Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», δήλωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους που τον κινητοποιήσαν να μεταφορτώσει μια τέτοια ποσότητα αρχείων, εκείνος απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».

O άνδρας, που ήταν επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας, προτού παραιτηθεί.

Η εισαγγελία ανέφερε πως αναμένει να του επιβληθεί μια ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, σύμφωνα με το Ritzau.