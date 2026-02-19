Σοκ σε λεωφορείο: 13χρονος έβαλε φωτιά στα μαλλιά 60χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο

Στη σύλληψη ενός 13χρονου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ.

Ο ανήλικος καταγράφηκε σε βίντεο να ανάβει αναπτήρα και να φέρνει τη φλόγα κοντά στα μαλλιά 60χρονης επιβάτιδας, προκαλώντας μικρής έκτασης ανάφλεξη.

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, ο νεαρός φαίνεται να στέκεται στον διάδρομο του οχήματος, να πλησιάζει τη γυναίκα που καθόταν σε θέση δίπλα στον διάδρομο και να ανάβει τον αναπτήρα, αγγίζοντας με τη φλόγα τα μαλλιά της. Αμέσως εκδηλώθηκε φωτιά περιορισμένης έντασης, ενώ ο 13χρονος εμφανίζεται να υιοθετεί στάση προσποιητής έκπληξης όταν οι φλόγες φουντώνουν.

Η αντίδραση των επιβατών ήταν άμεση. Ένας από αυτούς έσπευσε να βοηθήσει, καταφέρνοντας να σβήσει τη φωτιά γρήγορα και να αποτρέψει σοβαρότερο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη δεν υπέστη εμφανή σοβαρά εγκαύματα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις στις αρχές.

Η τοπική αστυνομία συνέλαβε τον ανήλικο και τον οδήγησε ενώπιον δικαστικής αρχής, η οποία αποφάσισε την παράταση της κράτησής του για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με το σχετικό βίντεο να αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, αναφορές έγιναν και από το Kan News, ενώ υλικό κοινοποιήθηκε από χρήστη με το ψευδώνυμο MagicalM στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει το βιντεοληπτικό υλικό από το λεωφορείο και συλλέγουν μαρτυρίες, με στόχο τη συγκρότηση πλήρους δικογραφίας. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κληθεί για κατάθεση ο οδηγός και εργαζόμενοι της εταιρείας μεταφορών, ενώ εξετάζονται πρόσθετες καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και οι συνθήκες επιτήρησης εντός του οχήματος.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται στη διασταύρωση των στοιχείων, στην ταυτοποίηση όλων των παριστάμενων επιβατών και στη συλλογή ιατρικών γνωματεύσεων της παθούσας. Παράλληλα, διερευνάται εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή τρίτων. Τα συγκεντρωμένα στοιχεία θα τεθούν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, η οποία θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο 13χρονος αναμένεται να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία ανηλίκων παρουσία νομικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές δηλώνουν ότι θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγή: eleftherostypos.gr