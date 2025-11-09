Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα – Αναφορές για τραυματίες
Φωτογραφία: X
THESTIVAL TEAM
Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζίνκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις διάσωσης και η αστυνομία, όπως αναφέρει δημοσίευση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα στο Facebook.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για θύματα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.
PHOTO: Pezinok–Bratislava Main Station line pic.twitter.com/VImZPUQWYi— Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025