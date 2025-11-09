MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα – Αναφορές για τραυματίες

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζίνκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις διάσωσης και η αστυνομία, όπως αναφέρει δημοσίευση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα στο Facebook.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για θύματα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

Σλοβακία Τρένα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

