Σκληρή απάντηση Τραμπ στις δηλώσεις Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά σήμερα!

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε «βαριά χτυπήματα» στο Ιράν εντός της ημέρας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι το Ιράν θα δεχθεί σήμερα «βαριά πλήγματα».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στα γειτονικά της κράτη, μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν ότι το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει τα εξής: Το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αμείλικτης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στόχος τους ήταν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττήθηκε, σε χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!» Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», αλλά «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει εντελώς!

Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα! Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή και ο βέβαιος θάνατος περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.

Ντόναλντ Τραμπ

