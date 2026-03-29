MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σκηνές χάους στην πόλη Ντέρμπι της Βρετανίας: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Πολλοί σοβαρά τραυματίες, μία σύλληψη

|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία, το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 9:30 το βράδυ, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ, ένα μαύρο Suzuki Swift έπεσε πάνω σε δεκάδες ανθρώπους που περπατούσαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Ασθενοφόρα έφτασαν άμεσα στο σημείο και πρόσφεραν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, πριν μεταφερθούν αρκετοί από αυτούς στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο λίγο μετά το περιστατικό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη Mirror ότι αυτό που έγινε ήταν «απόλυτη σφαγή».

Πρόσθεσε ότι ήταν «εντελώς τραγικό» να βλέπει τραυματισμένους ανθρώπους «μέσα στο αίμα» να βρίσκονται πεσμένοι στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι άκουσε κραυγές την ώρα του περιστατικού.

Η αστυνομία ζητά από όποιον είδε ένα μαύρο Suzuki Swift να κινείται στην πόλη πριν το συμβάν να επικοινωνήσει μαζί της.

Οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει πλήρως και οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει το σημείο.

Η οδός Friar Gate στην οποία συνέβη το περιστατικό, είναι κλειστός, όπως και παρακείμενοι δρόμοι.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

Η βουλευτής των Εργατικών για το Derby North, Catherine Atkinson, σχολίασε το περιστατικό με ανάρτηση στα social media.

Όπως είπε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις αναφορές ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Ντέρμπι απόψε. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και είμαι ευγνώμων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας».

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο να ακολουθήσει τις οδηγίες της αστυνομίας και όποιος έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ δήλωσε στο GB News ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: newsbeast.gr

Βρετανία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

