Σκάνδαλο Επστιν: Αυξάνονται οι πιέσεις για την παραίτηση του Τζακ Λανγκ

Ο Τζακ Λανγκ εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, καθώς αυξάνεται η πίεση επί του πρώην υπουργού Πολιτισμού να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου εξαιτίας των σχέσεων που διατηρούσε με τον Τζέφρι Επστιν.

Ο Λαγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν είχε καμία γνώση για την καταδίκη του Επστιν το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα όταν συναντήθηκαν το 2012 και περιέγραψε τον χρηματιστή ως έναν άνθρωπο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και το σινεμά, τον οποίο του είχε συστήσει ο Γούντι Αλεν.

Ο 86χρονος πρώην υπουργός, επικεφαλής του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου από το 2013, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι σε σχέση με τις επαφές του με τον Επστιν. Ο Λανγκ δήλωσε στο BFMTV ότι ο Επστιν δεν ήταν φίλος του, ότι δεν γνώριζε και πολλά για το πρόσωπό του, αλλά τον βρήκε «παθιασμένο για την τέχνη, τον πολιτισμό και το σινεμά».

Ωστόσο, οι φάκελοι που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εγείρουν ερωτήματα για την περιγραφή που κάνει ο Τζακ Λανγκ σχετικά με την σχέση του με τον Επστιν.

Δείχνουν ότι οι δύο είχαν διαρκή επικοινωνία στο διάστημα από το 2012 και μέχρι το 2019, οπότε και ο χρηματιστής βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Σε email που στάλθηκε από τον Λανγκ στον Επστιν στις 7 Απριλίου 2017, σχεδόν μία δεκαετία μετά την καταδίκη του για εκπόρνευση ανήλικης, ευχαριστούσε τον Επστιν για μία «υπέροχη μέρα» την προηγουμένη.

«Η φιλία σας, το καταπληκτικό αεροπλάνο (;) (pl=ne m) και η εξαιρετική σας γενναιοδωρία μας άγγιξαν», έγραφε ο Λανγκ, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα για σχολιασμό.

«Να σκεφτεί το θεσμό»

Πηγή προσκείμενη στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προεδρία και το πρωθυπουργικό γραφείο της Γαλλίας ζήτησαν από τους αρμόδιους υπουργούς να καλέσουν τον Λανγκ και να τον ενθαρρύνουν «να σκεφτεί τον θεσμό». Ακολούθησε η πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου είναι ένας πολιτιστικός και ερευνητικός θεσμός που προωθεί την κατανόηση του αραβικού κόσμου και βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα στο Παρίσι.

Το όνομα του Τζακ Λανγκ εμφανίζεται στους φακέλους Επστιν.

«Δεν φοβάμαι τίποτε, είμαι τελείως καθαρός», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Τζακ Λανγκ επικαλούμενος «αφέλεια» στην στάση του απέναντι στον Επστιν

Την Δευτέρα, η κόρη του Λανγκ Καρολίν παραιτήθηκε από την θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών έπειτα από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη offshore εταιρείας την οποία είχε συστήσει το 2016 με τον αμερικανό επιχειρηματία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ