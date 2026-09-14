Σίντνεϊ Σουίνι: Οργή από αθλήτριες για τη γυμνή διαφήμιση – Καταγγέλλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού

Έντονες αντιδράσεις από κορυφαίες αθλήτριες έχει προκαλέσει νέα διαφημιστική καμπάνια εταιρείας αθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, φορώντας ελάχιστα ή και καθόλου ρούχα, σε μια καμπάνια της Novig που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το γυναικείο σώμα αλλά και ο γυναικείος αθλητισμός.

Η τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Αριάρν Τίτμους, ήταν από τις πρώτες που αντέδρασαν δημόσια, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση ξεπερασμένη.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω αυτό», έγραψε, υποστηρίζοντας πως τέτοιου είδους διαφημίσεις υποτιμούν τις γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους στον αθλητισμό.

«Πώς γίνεται να ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να υπάρχουν;», διερωτήθηκε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βρετανίδα σπρίντερ Έιμι Χαντ, η οποία μετά τον τελικό των 200 μέτρων μίλησε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες αθλήτριες.

«Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην προσπάθεια, τη σωματική δύναμη και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.

Η Χαντ στάθηκε ιδιαίτερα στην επίδοση της νικήτριας, Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, η οποία τερμάτισε σε 21,47 δευτερόλεπτα, έναν από τους ταχύτερους χρόνους όλων των εποχών στα 200 μέτρα.

«Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα», ανέφερε, τονίζοντας πως ο αθλητισμός δεν είναι πάντα «όμορφος», «λαμπερός» ή «σέξι».

Το μήνυμα αυτό υιοθέτησαν και άλλες αθλήτριες, οι οποίες δημοσίευσαν στα social media στιγμές από την προπόνηση, τους αγώνες και τις διακρίσεις τους, θέλοντας να δείξουν τι πραγματικά σημαίνει να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό. Μεταξύ αυτών ήταν η Αυστραλή κολυμβήτρια Λάνι Πάλιστερ, η σπρίντερ Μπρι Ρίτσο και η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας Σκάι Νίκολσον.

Η Νίκολσον υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι η εμφάνιση των γυναικών, αλλά η χρήση της σεξουαλικότητας για την προώθηση του αθλητισμού. Όπως σημείωσε, μια γυναίκα μπορεί να αισθάνεται όμορφη και θηλυκή και ταυτόχρονα να είναι μια δυναμική αθλήτρια.

Αρκετοί ήταν και οι χρήστες των social media που υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να στραφεί κυρίως εναντίον της Novig. Ωστόσο, η Σουίνι δεν αποτελεί απλώς το πρόσωπο της καμπάνιας αλλά συμμετέχει στην εταιρεία ως στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος.

Το 2025, αντίστοιχες αντιδράσεις είχαν προκαλέσει και οι διαφημίσεις της American Eagle με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό.