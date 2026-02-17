MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σίδνεϊ: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι που διαπράχθηκε το πρωί στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης κλήθηκαν σε δυτικό προάστιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) αφού κατά πληροφορίες άνδρας μαχαίρωσε κόσμο προτού διαφύγει πεζή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η επίθεση διαπράχτηκε σε πολυάσχολη εμπορική συνοικία.

Τραυματιοφορείς προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους, ωστόσο άνδρας μεταξύ 30 και 50 ετών υπέκυψε στα τραύματα του επιτόπου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Σάιμον Γκλάσερ.

Τα άλλα δυο θύματα, 22χρονος άνδρας και 47χρονη γυναίκα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Κατά τον αξιωματικό της αστυνομίας Γκλάσερ, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή.

«Ο φερόμενος ως παραβάτης της νομοθεσίας είναι γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα και σειρά επεισοδίων ψυχικής υγείας», σημείωσε ο κ. Γκλάσερ, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς στην έρευνα» και η αστυνομία «δεν γνωρίζει ποιο ήταν το κίνητρο», ωστόσο «φαίνεται πως επρόκειτο για επίθεση που έγινε κατά τύχη», είπε ο αξιωματικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Άρης: Πανέτοιμος για το Final 8 αλλά με αμφίβολο τον Μήτρου-Λονγκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Διαθέτουμε ένα πλήρες και οργανωμένο Δίκτυο Δομών για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αχαΐα: Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πάνω από 500.000 λαγάνες θα ψηθούν στη Θεσσαλονίκη για την Καθαρά Δευτέρα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να προσέλθει γρήγορα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χαμός σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Επιβάτης μέθυσε, έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα