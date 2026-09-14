Σερβία: Οι φοιτητές κατέθεσαν το ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου

Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα, αργά το απόγευμα, στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026. Το ψηφοδέλτιο φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές θα νικήσουν», και το υποστήριξαν με την υπογραφή τους χιλιάδες πολίτες.

Στη Σερβία, για να συμμετάσχει ένα κόμμα, ένας συνασπισμός ή μια ομάδα πολιτών στις εκλογές, θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον 10.000 επικυρωμένες υπογραφές ενήλικων πολιτών. Οι φοιτητές κατέθεσαν τις υπογραφές πραγματοποιώντας πορεία που ξεκίνησε συμβολικά μπροστά από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Την πορεία ακολούθησαν χιλιάδες πολίτες, φωνάζοντας «Νίκη, Νίκη!».

Στο ψηφοδέλτιο των φοιτητών βρίσκονται 250 προσωπικότητες που δεν είχαν στο παρελθόν κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην καλαθοσφαιριστής Ντέγιαν Μπόντιρογκα. Αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών και θα γνωστοποιηθεί με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας.

Το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα κατέθεσε εχθές, Κυριακή, στην Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου Δημοκρατίας.

Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές κατέθεσε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας.

Οι εκλογές στη Σερβία πραγματοποιούνται μετά από δύο χρόνια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στις οποίες πρωτοστάτησαν οι φοιτητές. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν εξαιτίας της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου στη 1 Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το στέγαστρο της εισόδου του ανακαινισμένου σταθμού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρέθηκαν οι καταγγελίες για διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας, πελατειακές πρακτικές και αυταρχική άσκηση της εξουσίας.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 θα είναι οι δωδέκατες κατά σειρά βουλευτικές εκλογές από το 1990, όταν θεσπίστηκε το πολυκομματικό σύστημα στη Σερβία.