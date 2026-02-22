Σεισμός στο Μπάκινγχαμ: Προειδοποιούσαν τον Κάρολο από το 2019 για τις “μυστικές συμφωνίες” του πρίγκιπα Άντριου

Αποκαλύψεις που προκαλούν σεισμό στο Μπάκινγχαμ φέρνουν στο φως στοιχεία ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε προειδοποιηθεί ήδη από το 2019 πως το όνομα της βασιλικής οικογένειας «καταχραζόταν» μέσω των επιχειρηματικών διασυνδέσεων του αδελφού του, Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικά email, ο καταγγέλων ενημέρωσε το παλάτι ότι ο τότε Δούκας του Γιορκ διατηρούσε «μυστικούς» οικονομικούς δεσμούς με τον αμφιλεγόμενο χρηματοδότη David Rowland, ο οποίος – όπως καταγγέλλεται – αξιοποιούσε τη βασιλική σύνδεση προς ίδιον όφελος.

Το email που έφτασε στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας

Τον Αύγουστο του 2019, άτομο με γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Άντριου απέστειλε email στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co.

Στο μήνυμα γινόταν λόγος για «κατάχρηση του ονόματος της Βασιλικής Οικογένειας» από τον Rowland, ενώ σημειωνόταν χαρακτηριστικά:

«Οι ενέργειες της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Δούκα του Γιορκ υποδηλώνουν ότι θεωρεί τη σχέση του με τον David Rowland πιο σημαντική από εκείνη με την οικογένειά του».

Ο καταγγέλων απέστειλε δεύτερο email απευθείας στον Rowland, κοινοποιώντας το στον ιδιωτικό γραμματέα του Καρόλου, Clive Alderton, και στον νομικό της αείμνηστης Βασίλισσας, Mark Bridges.

Σε αυτό υποστήριζε ότι: «Τα αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι έχετε καταχραστεί το όνομα της βασιλικής οικογένειας».



Κατηγορίες για τραπεζική άδεια και οικονομικές διευθετήσεις

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία ότι ο Rowland φέρεται να «πλήρωσε» τον Άντριου για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο για την ιδιωτική του τράπεζα, Banque Havilland. Στο email περιλαμβάνονταν – σύμφωνα με τις αποκαλύψεις – ακόμη και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που αποδίδονταν στον Άντριου.

Η Banque Havilland έχασε την τραπεζική της άδεια το 2024 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Παράλληλα, ο Rowland φέρεται:

– Να έδωσε 40.000 λίρες στην πρώην σύζυγο του Άντριου, Sarah Ferguson, για την αποπληρωμή χρεών.

– Να εξόφλησε το 2017 δάνειο ύψους 1,5 εκατ. λιρών για λογαριασμό του Άντριου.

Κατά την περίοδο 2001–2011, όταν ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Rowland και ο γιος του Jonathan συμμετείχαν σε αποστολές σε Κίνα και πρώην σοβιετικά κράτη.

Emails δείχνουν ότι:

Ο Άντριου ενημέρωνε επανειλημμένα τον Rowland για επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Φέρεται να χρησιμοποίησε εμπορική αποστολή για να διευκολύνει πολυεκατομμυριούχα συμφωνία πώλησης πετρελαίου στην Κίνα, με προσδοκίες για μεγάλα κέρδη μαζί με τον Jeffrey Epstein.

Προσκλήθηκε ο Jonathan Rowland σε συνάντηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Βρετανό πρέσβη στο Μαυροβούνιο για την ενίσχυση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Διπλωμάτες φέρονται να έθεσαν κυβερνητικό προσωπικό στη διάθεση των Rowlands, ενώ ο Άντριου παρείχε ακόμη και το επίσημο πρόγραμμά του για ταξίδι στο Μαυροβούνιο.

Σύλληψη και ποινικές προεκτάσεις

Η υπόθεση λαμβάνει δραματική τροπή, καθώς ο Άντριου συνελήφθη με υποψίες για το αδίκημα της «κακής άσκησης δημόσιου αξιώματος» – αδίκημα που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε διαδικασία εντοπισμού και επικοινωνίας με νυν και πρώην αξιωματικούς που είχαν υπηρετήσει στην προσωπική του φρουρά.

Πολιτικές πιέσεις και διαδοχή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα. Βουλευτές ζητούν άμεση αστυνομική διερεύνηση, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν νομοθετική ρύθμιση για την αφαίρεση του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής, όπου παραμένει όγδοος.

Η Αμερικανίδα δικηγόρος Gloria Allred κάλεσε δημόσια τον βασιλιά και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να συνεργαστούν με τις Αρχές, εφόσον τους ζητηθεί.

Στελέχη της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τις αποκαλύψεις «σοκαριστικές αλλά όχι απρόσμενες», ζητώντας να «μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι».

Κρίση αξιοπιστίας για τη Μοναρχία

Το Παλάτι απέφυγε να σχολιάσει λόγω της εν εξελίξει έρευνας, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε υλικό πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση προς τον βασιλιά Κάρολο, καθώς εγείρουν ερωτήματα για το εάν οι προειδοποιήσεις του 2019 αξιολογήθηκαν επαρκώς.

Οι αποκαλύψεις απειλούν να εμπλέξουν ακόμη περισσότερο τον βασιλιά Κάρολο στη συνεχιζόμενη κρίση που ταλανίζει τη βρετανική μοναρχία. Η υπόθεση είχε ήδη πυροδοτηθεί από τις στενές σχέσεις του Άντριου με τον Epstein και από ισχυρισμούς ότι ενδέχεται να διαβίβασε ευαίσθητα ή εμπιστευτικά έγγραφα.