“Σεισμός” στο BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή και της CEO ειδήσεων για μοντάζ στον Τραμπ

Σεισμός στο BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή, Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου, Ντέμπορα Τέρνες, οι οποίες προκλήθηκαν από έντονες επικρίσεις για μοντάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Το επίμαχο βίντεο του BBC παρουσίαζε την ομιλία του Τραμπ της 6ης Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που φαινόταν να υποκινεί την εισβολή στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας Telegraph. Κατά συνέπεια, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τιμ Ντέιβι, και η επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Κυριακή.

Αμφότεροι επικαλέστηκαν λόγους ευθύνης και εξάντλησης, αλλά οι περισσότεροι βλέπουν πίσω από τις δηλώσεις μια βαθύτερη κρίση ηγεσίας.

Η ταυτόχρονη αποχώρηση δύο ηγετικών στελεχών του ιστορικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της Βρετανίας είναι γεγονός χωρίς προηγούμενο. Όπως μεταφέρει άρθρο του Guardian, υπάρχει ένα αστείο στο προσωπικό του BBC ότι «οι αναπληρωτές επικεφαλής πρέπει να κάνουν πίσω» για μεγάλα λάθη, επειδή αυτά δεν έχουν ποτέ επίδραση στους επικεφαλής του οργανισμού. Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Οι ανησυχίες για το μοντάζ καταγράφηκαν σε υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ, ενός πρώην συμβούλου της επιτροπής του BBC για θέματα δεοντολογίας που αποχώρησε από τη θέση του το καλοκαίρι.

Η αναφορά του Πρέσκοτ υποστήριζε ότι το Panorama επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να φαίνεται σαν να είχε ενθαρρύνει ρητά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο, που αποκαλύφθηκε πρώτα από την Telegraph, ανέφερε ότι η εκπομπή έκανε τον Τραμπ «να “λέει” πράγματα που δεν είπε ποτέ πραγματικά» μέσα από το μονταρισμένο υλικό.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, ο Τιμ Ντέιβι υποστήριξε ότι η αποχώρησή του αποτελεί «αποκλειστικά προσωπική απόφαση», ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την «πλήρη και αδιαμφισβήτητη στήριξή τους, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες».

Ο Ντέιβι, που εργάζεται στο BBC εδώ και περίπου 20 χρόνια στη Βρετανία, θα παραμείνει μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του.

Τι έγινε στην επίμαχη εκπομπή

Η συγκεκριμένη εκπομπή του BBC Panorama ήταν μιας ώρας με τίτλο Trump: A Second Chance? και μεταδόθηκε μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024.

Μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν αποσπάσματα από μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Έτσι όπως έγινε το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, από εκείνη την ταραγμένη ημέρα, εμφανιζόταν να λέει στους στους υποστηρικτές του ότι θα πρέπει «να βαδίσουν στο Καπιτώλιο» και «να πολεμήσουν κολασμένα».

Τα λόγια αυτά προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της ομιλίας του με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, όμως εμφανίστηκαν σαν να έλεγε το ένα μετά το άλλο. Δεν περιλαμβανόταν απόσπασμα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά».

Στην έκθεσή του ο Πρέσκοτ σημείωσε: «Ήταν πλήρως παραπλανητικό να επεξεργαστούν το κλιπ όπως μεταδόθηκε στο Panorama. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να πάνε και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους που δεν του ασκήθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε εξέγερση».

Ο Πρέσκοτ κατηγόρησε τo BBC για «σοβαρή και συστημική» προκατάληψη στα ρεπορτάζ της.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Παρότι δεν σχολιάζουμε διαρρέοντα έγγραφα, όταν το BBC λαμβάνει σχόλια τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και τα εξετάζει προσεκτικά. Ο Μάικλ Πρέσκοτ είναι πρώην σύμβουλος επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου, όπου διαφορετικές απόψεις και γνώμες για την κάλυψή μας συζητούνται τακτικά».

Το περιστατικό απειλεί να οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις του Λευκού Οίκου με το BBC. Στο παρελθόν, η κυβέρνηση Τραμπ είχε κατηγορήσει το BBC ότι αφαίρεσε ρεπορτάζ για μια φονική επίθεση κοντά σε σημείο διανομής τροφίμων που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ στη Γάζα.

Ανώτεροι δημοσιογράφοι του BBC είπαν ότι ο Λευκός Οίκος επιδιώκει πολιτικό όφελος, αφού η γραμματέας Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, κατηγόρησε τον οργανισμό ότι παίρνει «τον λόγο της Χαμάς ως απόλυτη αλήθεια».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησε κύμα αντιδράσεων.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια την εφημερίδα για τις αποκαλύψεις, κάνοντας λόγο για «σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία», ενώ το Λευκό Οίκο χαρακτήρισε το BBC «προπαγανδιστικό μηχανισμό της Αριστεράς».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτικοί από όλο το φάσμα ζήτησαν ριζικές αλλαγές. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε ότι «οι παραιτήσεις δεν αρκούν» και ότι απαιτείται «βαθιά πολιτισμική αναμόρφωση» του οργανισμού, ιδίως στις υπηρεσίες BBC Arabic και στη διεθνή κάλυψη θεμάτων φύλου και Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός θα ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τη λανθασμένη επεξεργασία του αποσπάσματος της ομιλίας Τραμπ και θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πολιτισμού και ΜΜΕ για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Η παραίτηση του Ντέιβι έρχεται ύστερα από πέντε χρόνια στη θέση του γενικού διευθυντή και σειρά κρίσεων κατά τη θητεία του – μεταξύ αυτών, το ντοκιμαντέρ Gaza: How to Survive a Warzone, το οποίο κρίθηκε παραπλανητικό από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom, καθώς και η υπόθεση Χιου Έντουαρντς.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι ευχαρίστησε τον Ντέιβι για την προσφορά του, αλλά υπογράμμισε ότι «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο BBC είναι τώρα προτεραιότητα».

Η κυβέρνηση προτίθεται να επιταχύνει τη διαδικασία επανεξέτασης του Χάρτη του BBC, με στόχο να διασφαλιστεί «η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και ο ρόλος του στην εθνική ζωή για τις επόμενες δεκαετίες».

Η Daily Mail κάνει λόγο για «παραίτηση με ντροπή», ενώ η Guardian περιγράφει «κλίμα απογοήτευσης» μέσα στον οργανισμό.

Σύμφωνα με πηγές εντός του οργανισμού, η κρίση ανέδειξε και κάτι βαθύτερο: μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη διεύθυνση ειδήσεων και μέλη του BBC Board, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι «η μεροληψία δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς», και άλλους να μιλούν για «στοχευμένη, πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία υπονόμευσης του BBC».