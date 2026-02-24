MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 10% από σήμερα Τρίτη (24.2.2026) που ανακοίνωσε πως θα επιβάλλονταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ψυχρολουσία από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή (20.2.2026).

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπογράφτηκε την ίδια ημέρα, θέλει να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών…) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

Δασμοί Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κυψέλη: Σοκάρει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη ΑμΕΑ – “Με κακοποίησε όταν ήμουν 7 χρονών”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Μυστικοί πράκτορες επέβαιναν στο κατασχεθέν από τη Γαλλία σκιώδες δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ερντογάν: Αποτροπή συγκρούσεων, διεύρυνση φιλικών σχέσεων και διμερή ζητήματα με Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Δώρα ζωής από 61χρονη που πέθανε μετά από σοβαρό εγκεφαλικό