ΔΙΕΘΝΗ

Σχέδιο ΗΠΑ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του ουκρανικού στρατού

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο έχει συνταχθεί από την Ουάσιγκτον και προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα οπλικά συστήματα, ανέφεραν την Πέμπτη δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου, πρόσθεσαν.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones στην Ουκρανία την Τετάρτη, την ώρα που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθανε στην Τουρκία ελπίζοντας να αναβιώσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που παραμένουν σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 80 τραυματίστηκαν στην πόλη Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε μια πολυκατοικία, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Τέτοιου είδους πολύνεκρες επιθέσεις είναι σχετικά σπάνιες στη δυτική Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στην κατάληψη περιοχών στα ανατολικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα social media ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη νυχτερινή επίθεση με 476 drones και 48 πυραύλους, σημειώνοντας ότι χτυπήθηκαν ενεργειακές, μεταφορικές και άλλες υποδομές.

ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία

