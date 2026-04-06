Σχέδιο για κατάπαυση πυρός έλαβαν ΗΠΑ και Ιράν – Στο τραπέζι επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, έχουν λάβει οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των προτάσεων.

Το πλαίσιο της συμφωνίας καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Η πρόταση προβλέπει διαδικασία δύο σταδίων, με άμεση κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα και στη συνέχεια διαπραγμάτευση συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας.