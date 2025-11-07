Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι στο Βιετνάμ που στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους – Δείτε βίντεο
Ο τυφώνας Καλμάγκι, που έπληξε χθες Πέμπτη το Βιετνάμ, άφησε πίσω πέντε νεκρούς στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με απολογισμό ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και κάνει επίσης λόγο για επτά τραυματίες.
The powerful Typhoon Kalmaegi makes landfall in Quy Nhơn, Vietnam 🇻🇳 pic.twitter.com/46dbWeJFIu— Disaster News (@Top_Disaster) November 6, 2025
Οι θάνατοι καταγράφτηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο Καλμάγκι είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους στις Φιλιππίνες προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του προς δυτική κατεύθυνση.
06.11.2025#Vietnam
Typhoon #Kalmaegi struck central Vietnam, leaving behind catastrophic destruction. The storm struck northern Gia Lai Province, with winds reaching 220 km/h. The storm ripped roofs off houses, uprooted trees, shattered glass panels, and toppled utility poles. pic.twitter.com/ZPb65rUAdN— Climate Review (@ClimateRe50366) November 7, 2025