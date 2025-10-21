MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σαρκοζί: Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι πήρε τον δρόμο για τη φυλακή – Υποστηρικτές του φώναζαν “Νικολά, σε αγαπάμε” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Χέρι-χέρι με τη σύντροφό του, Κάρλα Μπρούνι, ο Νικολά Σαρκοζί έφυγε λίγο μετά τις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδας) από το σπίτι του για να κατευθυνθεί στη φυλακή, υπό τις επευφημίες του πλήθους που τον περίμεναν.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας χαιρέτησε τους υποστηρικτές και τους αγαπημένους του πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και κατευθυνθεί προς το σωφρονιστικό ίδρυμα La Santé. Λίγο νωρίτερα, αποχώρησαν από το σπίτι και οι τρεις γιοι του, Ζαν, Πιέρ και Λουί, μέσα σε χειροκροτήματα, ενώ ο κόσμος τραγουδούσε και τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη Μασσαλιώτιδα.

Καθώς ο Σαρκοζί και η Μπρούνι εγκατέλειπαν την κατοικία τους, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Νικολά, σε αγαπάμε!» για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, χαιρέτησε τον κόσμο πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και κατευθυνθεί στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η φυλακή Σαντέ.

Νικολά Σαρκοζί

