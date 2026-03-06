Σαουδική Αραβία: Τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, όπως ανακοινώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει για έβδομη διαδοχική ημέρα τις επιθέσεις του στον Κόλπο σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον του.

«Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ