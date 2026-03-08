Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της χώρας, η επίθεση στόχευσε κατοικία σε συγκρότημα στην κεντρική επαρχία Αλ-Χαρτζ στη Σαουδική Αραβία. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας: Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις.

Το εν λόγω περιστατικό είναι σημαντικό, όχι μόνο γιατί αυξάνονται τα θύματα στον Κόλπο και στη Σαουδική Αραβία, αλλά αποτελεί και υπενθύμιση ότι οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης επηρεάζουν τους κατοίκους του Κόλπου ανεξαρτήτως καταγωγής.