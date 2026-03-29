Σάντσεθ για Νετανιάχου: Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ

Σάλος έχει προκληθεί από την ιστορική απόφαση για πρώτη φορά εδώ και πολλούς αιώνες να απαγορεύσει η αστυνομία του Ισραήλ την είσοδο του Καθολικού πατριάρχη των Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο έτσι ώστε να πραγματοποιήσει την λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

Η απόφαση αυτή για την απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών χωρών, με τον Πέδρο Σάντσεθ να εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σχετικά με την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα να μπει στον Πανάγιο τάφο ότι: «Ο Νετανιάχου εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ. Χωρίς καμία εξήγηση. Χωρίς λόγους ή αιτιολογία.

Από την κυβέρνηση της Ισπανίας, καταδικάζουμε αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και ζητούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Γιατί χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη.»

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες από πολλές χώρες με πρώτη την Ιταλία και τη Τζόρτζια Μελόνι, καταδικάζοντας την απόφαση αυτή του Ισραήλ για τον Πανάγιο Τάφο.

Νωρίτερα και ο Εμανουέλ Μακρόν είχε κάνει ανάρτηση στην οποία καταδικάζει με τη σειρά του την απαγόρευση εισόδου στον Καθολικό πατριάρχη.

Διευκρινίσεις από το Ισραήλ

Συγκεκριμένα από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκδόθηκε ανακοίνωση που αναφέρει πως η απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο πάρθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας και πως δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση.

Ακόμη ανακοινώθηκε πως θα ληφθούν μέτρα ώστε οι πιστοί να τελούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους με ασφάλεια.

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην λατρεύουν τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει.

Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του. Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο για να επιτρέψουν στους ηγέτες των εκκλησιών να λατρεύουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.