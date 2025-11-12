MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με διάσειση κατέληξε επιβάτης τρένου στο Σαν Φρανσίσκο, όταν η οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μεγάλη ταχύτητα και παραλίγο να συγκρουστεί με αυτοκίνητα.

Σε βίντεο που βγήκαν από τις κάμερες του τρένου, φαίνεται η οδηγός να γέρνει στο κάθισμά της και να την παίρνει ο ύπνος, στο ύψος του Σαν Φρανσίσκο. Από πίσω της είναι 2 βαγόνια γεμάτα κόσμο που δεν ξέρουν πως το τρένο πηγαίνει τελείως ακυβέρνητο. Οι επιβάτες κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν το τρένο πήρε μία απότομη στροφή με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν και να πέσουν στο πάτωμα.

«Θέλω να κατεβώ! Θεέ μου, βοήθεια!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες. Το ταρακούνημα ξύπνησε και την οδηγό η οποία πάτησε απότομα φρένο για να ακινητοποιήσει το τρένο. Για καλή τύχη όλων, ο συρμός σταμάτησε πριν χτυπήσει τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Αφού πήρε 2 ανάσες, άφησε το πόστο της και πήγε να καθησυχάσει τους επιβάτες.

«Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.

Από το ταρακούνημα υπέστη διάσειση μία επιβάτης όπου της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σαν Φρανσίσκο

