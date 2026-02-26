MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιρλανδία το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία από την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στην πόλη Κορκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, ο δράστης – ένας άγνωστος άνδρας που αναζητείται – πέρασε δίπλα από την γυναίκα και της έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να πέσει στο έδαφος.

Μετά την επίθεση, μάλιστα, ο άνδρας συνέχισε να περπατάει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα προκάλεσε σπάσιμο στο τροχιακό οστό, στην κόγχη του ματιού της γυναίκας.

Ο δράστης περιγράφεται ως ύψους μεταξύ 1,70 και 1,75 μ., γεροδεμένος με σκούρα γενειάδα ενώ πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης που συνέβη στις 23 Νοεμβρίου στην πόλη του Κορκ. Ο άνδρας που προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και φοράει ένα πράσινο και μαύρο μπουφάν North Face» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο.

