Σάλος στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι – Δείτε βίντεο

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιρλανδία το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία από την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στην πόλη Κορκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, ο δράστης – ένας άγνωστος άνδρας που αναζητείται – πέρασε δίπλα από την γυναίκα και της έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να πέσει στο έδαφος.

Μετά την επίθεση, μάλιστα, ο άνδρας συνέχισε να περπατάει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα προκάλεσε σπάσιμο στο τροχιακό οστό, στην κόγχη του ματιού της γυναίκας.

🚨WOMAN KNOCKED OUT COLD IN CORK – ANOTHER UNPROVOKED MIGRANT ATTACK‼️🇮🇪



Irish woman walking with friends on Oliver Plunkett St at 2:50am. Migrant slams elbow into her head – she drops unconscious. Fractured eye socket, hospitalised.



Gardaí sat on clear CCTV for 3 months.… pic.twitter.com/KW3OkT8Zqr February 24, 2026

Ο δράστης περιγράφεται ως ύψους μεταξύ 1,70 και 1,75 μ., γεροδεμένος με σκούρα γενειάδα ενώ πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης που συνέβη στις 23 Νοεμβρίου στην πόλη του Κορκ. Ο άνδρας που προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και φοράει ένα πράσινο και μαύρο μπουφάν North Face» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο.