MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος με την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ του ζεύγους Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 λεπτά πριν

Αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη: Χαμηλά ποσοστά στειρώσεων, ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις – Τι δείχνει έρευνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κεραμέως: Η αναβάθμιση των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ ενισχύει εργαζόμενους και επιχειρήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άρης: Επίσημα στα “κιτρινόμαυρα” ο Γκαρέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Ιουλία Καραπατάκη απόψε στο Block 33

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Από τα Πεύκα το πρώτο ραντεβού με την Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης – Συκεών