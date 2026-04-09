Ρούτε: Ο Τραμπ θέλει δεσμεύσεις για το Ορμούζ μέσα στις επόμενες μέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενημέρωσε σήμερα ορισμένα μέλη της συμμαχίας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται μετά την χθεσινή συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ Ρούτε και Τραμπ, και την σκληρή ρητορική που συνεχίζει να έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, γράφοντας αργότερα στο Truth Social πως «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί, όταν το χρειαζόμασταν, και δεν θα είναι εκεί, αν το χρειαστούμε ξανά».

Με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία, κάτι που όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ο Ρούτε ανέφερε πως είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή» συζήτηση μαζί του, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

