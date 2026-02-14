Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου: Αβέβαιο αν η Ρωσία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το αν η Ρωσία πραγματικά επιθυμεί να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

«Δεν ξέρουμε αν οι Ρώσοι είναι σοβαροί στο να τερματίσουν τον πόλεμο. Λένε ότι είναι», είπε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων μετά την ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. «Αυτό που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε, είναι το αποτέλεσμα που η Ουκρανία μπορεί να αποδεχτεί και η Ρωσία να αποδεχτεί. Αυτό παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι τώρα».

Οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αμφισβητούν συνεχώς αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εκτιμώντας ότι διατηρεί τους επεκτατικούς στόχους του, παρά το γεγονός πως συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Στην ίδια γραμμή και ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παραβρέθηκε στη διάσκεψη χθες, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και αμφισβήτησε τη διάθεσή του για παραχωρήσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις για να επιτευχθεί μια συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών και ότι πρέπει σύντομα να επιτευχθεί μια συμφωνία συμβιβασμού.

Όταν ρωτήθηκε για την πίεση που ασκεί ο Τραμπ στην Ουκρανία να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιέσει και τις δύο πλευρές να συμβιβαστούν – παρόλο που ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο με την εισβολή στη χώρα του – αλλά αμφισβήτησε τις προθέσεις της Ρωσίας.