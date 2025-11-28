MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρουμανία: Ο υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε αφού παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα στο βιογραφικό του

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου παραιτήθηκε σήμερα αφού παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα στο βιογραφικό του σχετικά με τις σπουδές του, λέγοντας ότι δεν θέλει προσωπικά του «λάθη» να αποσπούν από τη ζωτικής σημασίας εργασία για να παραμείνει η χώρα ασφαλής από τη Ρωσία.

Η παραίτηση του Μοστεάνου ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το οποίο το βιογραφικό του περιείχε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με το πότε αποφοίτησε και από ποιο πανεπιστήμιο.

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη είναι υπό ρωσική επίθεση», έγραψε ο Μοστεάνου στον λογαριασμό του στο Facebook, ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

«Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευσή μου και λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπούν εκείνους που ηγούνται της χώρας τώρα από τη δύσκολη αποστολή τους».

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) να παραβιάζουν κατ΄επανάληψη τον εναέριο χώρο της αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Χρειάστηκε επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα με νάρκες που είχαν παρασυρθεί ως τα χωρικά ύδατά της.

Ο Μοστεάνου ήταν μέλος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού της Ρουμανίας, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο μετά την επανάληψη μιας διχαστικής προεδρικής εκλογής. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική ανάμιξη.

Ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ιλίε Μπολόγιαν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για τους πέντε μήνες που άσκησε τα καθήκοντά του και είπε πως ο υπουργός Οικονομίας Ράντου Μιρούτα θα ασκεί καθήκοντα ως προσωρινός υπουργός Άμυνας.

Το κόμμα «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία», στο οποίο ανήκουν ο Μοστεάνου και ο Μιρούτα και το οποίο συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, θα διορίσει νέο υπουργό Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρουμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Μοσχάτο: Μετέφεραν τους πολίτες με κλαρκ στον σταθμό του ΗΣΑΠ – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα – Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ο Πάνος Ρούτσι στα μπουζούκια και στην Άντζελα Δημητρίου – “Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω;”